Campo San Paolo, il vento spezza una torre faro alta quindici metri che precipita sulla tribuna

Ha causato molti danni il vento teso che ieri sera ha spazzato il litorale abruzzese.

A Vasto, nel campo sportivo del quartiere San Paolo, le raffiche hanno abbattuto una torre faro. Il grosso palo dell'illuminazione, alto una quindicina di metri, è stato sradicato dalle folare precipitando sui gradoni destinati al pubblico. Ha travolto un albero, un pezzo di recinzione e danneggiato una panchina.

Il fatto è accaduto dopo le 20.30, quando nella struttura non c'era nessuno. In questo periodo l'attività sportiva è ridotta al minimo, ma il problema va affrontato subito per evitare pericoli quando si riprenderà a giocare.

Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per sincerarsi dell'accaduto. Il Comune deve intervenire al più presto per verificare se anche le altre torri faro sono a rischio.