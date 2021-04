Strade sventrate dopo i lavori alle fogne, il Comune di San Salvo diffida la Sasi

Strade sventrate nonostante la fine degli interventi principali alle fogne. È la situazione che vivono diversi quartieri di San Salvo interessati nelle scorse settimane dai lavori eseguiti dalla Sasi, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato.

La rabbia dei cittadini si è acuita con le piogge dei giorni scorsi quando alcune arterie sono diventate veri e propri torrenti con fango e pietrisco (via Napoli e via Torino sono solo due esempi).

Il Comune, il 2 aprile scorso, per il tramite del responsabile del settore Manutenzione, ha diffidato la Sasi affinché porti a compimento la sistemazione delle strade interessate dai cantieri entro 15 giorni.

"Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni– dice il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo deciso di diffidare in maniera formale la Sasi perché provveda al più presto al ripristino a regola d’arte del manto stradale in tutti i cantieri aperti nel territorio comunale".

"Abbiamo ricevuto lamentele da parte dei cittadini – aggiunge l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – perché, in particolare nel quartiere della 167, si registra la situazione più critica sia di precarietà del fondo stradale e sia di sicurezza. Voglio sperare che la Sasi intervenga nel più breve tempo possibile".