Genitori chiamano in municipio per chiedere informazioni, Comune: "Domani scuole aperte"

Le scuole riapriranno domani. Il Comune di Vasto fuga i dubbi di molti genitori alla vigilia della ripresa delle lezioni nelle classi di ogni ordine e grado. Un'unica restrizione: nelle secondarie di secondo grado la didattica sarà per metà in presenza e per l'altra metà a distanza.

I continui cambi di norme ormai da mesi hanno disorientato le famiglie. Oggi gli amministratori comunali stanno ricevendo molte telefonate e messaggi di persone che vogliono sapere se domani i loro figli torneranno tra i banchi.

"Si comunica - si legge in una nota del municipio - che da domani, mercoledì 7 aprile, come previsto dal DL 44 del 01 aprile 2021, riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, e per le scuole secondarie di II grado in presenza al 50%. La presente disposizione resta valida fino a diverse indicazioni che dovessero provenire dalla Regione Abruzzo o dalla Asl Chieti-Lanciano-Vasto. Per ogni ulteriore informazione attenersi alle indicazioni dei dirigenti delle scuole di appartenenza".