Docenti molisani in servizio in Abruzzo non ancora vaccinati, "Inaccettabile disparità"

Docenti molisani in servizio nel Vastese non ancora vaccinati a differenza dei colleghi abruzzesi.

È quanto denuncia una docente dell'Istituto "Mattioli-D'Acquisto" di San Salvo preoccupata del ritardo (nonostante corretta manifestazione d'interesse e conferma di prenotazione) in vista della ripartenza, domani, della didattica in presenza al 50%.

"Sono una docente residente in Molise, a Termoli – ci scrive Emanuela Lattanzi – ma in servizio all'Istituto 'Mattioli D'Acquisto' di San Salvo. Pur avendo prenotato per tempo e avendo ricevuto la mail di avvvenuta prenotazione il 18 febbraio, non sono stata ancora chiamata per ricevere il vaccino e così anche altri colleghi molisani.

I colleghi abruzzesi in servizio nella mia scuola, invece, sono stati tutti vaccinati. Ciò determinerà alla prossima apertura, un grave danno alla sicurezza epidemiologica della stessa e una inaccettabile sperequazione tra docenti. I colleghi molisani e io, abbiamo scritto diversi solleciti alle autorità vaccinali competenti, ma senza ricevere risposta".

La vaccinazione compete all'autorità sanitaria del luogo di residenza, evidentemente per quanto riguarda l'inoculazione al personale scolastico – salvo alcune eccezioni – in Abruzzo il sistema è stato più efficiente.