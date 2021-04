L’8 aprile appuntamento on line con "Dante e le donne"

Giovedì 8 aprile (ore 18.30), all'interno di "Container Live" si terrà l'evento "Dante e le donne" con la relatrice Laura Oliva docente dell’I.I.S. "Enrico Mattei" di Vasto.

L'evento – che sarà introdotto dalla storica dell'arte Bianca Campli – è organizzato dall'UniTre di Cupello, l'UniTre di Vasto e dal Club per l'Unesco di Vasto per il settecentesimo anniversario della morte di Dante, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi Rossettiani - Città del Vasto.

Si tratta del secondo appuntamento della trilogia avviata il 25 marzo con "Visione e avventura nel viaggio di Dante" (relatore Gianni Oliva) e che si concluderà il 15 aprile con Dante e la Divina Commedia nell'arte figurativa (relatrice Bianca Campli).

"La donna gentile e onesta diventa per Dante portatrice di beatitudine fino a salvarlo dalla condizione di servo, donandogli la vera libertà tu m’hai di servo tratto a libertate. Il viaggio insieme alle donne che popolano l’opera dantesca è fatto di sfumature di una modernità malinconica con le parole accorate di Francesca da Rimini per arrivare alle visioni dei cieli paradisiaci con Piccarda Donati. La figura femminile permette a Dante di abbandonare la corporalità che lo avviluppa fino a trasumanar e, cioè, uscire dalla condizione umana per superarla, per sfiorare, attraverso la donna, quella divina", spiega la relatrice Laura Oliva.

Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulle pagine facebook di Cointainer Live (programma ideato, curato e condotto da Fabio Bruno), Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto e Club per l'Unesco Vasto.