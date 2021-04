Il dono di Pasqua del Gruppo Enduro Scerni ai piccoli ospiti della comunità "Il Sole"

In occasione della Pasqua il Gruppo Enduri Scerni ha consegnato dei doni ai piccoli ospiti della comunità Il Sole. "Dopo la televisione, che abbiamo donato a Natale ai bambini ospiti nella comunità, come gruppo abbiamo deciso di donare loro delle uova di Pasqua e delle colombe alle educatrici sempre disponibili e professionali", spiega Daniel Tittaferrante, il rappresentante del sodalizio scernese. Un piccolo gesto che ha contribuito a creare un clima di festa nel giorno della Pasqua.

"'Per il nostro gruppo è un immenso piacere passare per un saluto e portare un dono agli ospiti della comunità educativa residenziale per minori situata in località San Giacomo di Scerni. Nel nostro piccolo - conclude Tittaferrante - vogliamo contribuire ad essere vicino ai bambini all'interno della Comunità educativa, sopratutto nelle festività, affinché anche loro possano sentire l'affetto di una famiglia".