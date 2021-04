Quant’è bella Vasto a primavera: colori luminosi e mare limpido. Così vi auguriamo buona Pasqua

Un'altra Pasqua a distanza. Come lo scorso anno, anche oggi la trascorriamo senza poter uscire di casa per scambiarci di persona auguri e sorrisi. A pranzo solo con i familiari e niente Pasquetta in compagnia.

Noi di Zonalocale vogliamo farvi gli auguri a modo nostro: con una galleria fotografica che racconta quant'è bella Vasto a primavera e che vuole essere un auspicio di ritorno alla vita.

Nei giorni scorsi abbiamo scattato queste foto approfittando di quell'anticipo d'estate che la fine di marzo ha voluto regalarci con tutto il suo corollario di colori luminosi. E con l'Adriatico vestito delle sue tonalità migliori e più cristalline.

Vi auguriamo tanta salute.