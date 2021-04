Pollutri, dal sindaco uova di Pasqua ai bambini: "Grazie per il vostro comportamento responsabile"

Uova di Pasqua in dono ai bambini delle scuole dell'infanzia e della primaria di Pollutri. L'iniziativa è del sindaco, Nicola Mario Di Carlo, che ha voluto regalare un piccolo sorriso ai bambini del nostro territorio, ringraziandoli "per il comportamento responsabile avuto durante questo lungo periodo di emergenza sanitaria".

Il primo cittadino ha anche scritto una lettera ai suoi giovani concittadini.

"Cari bambini e cari ragazzi,

dalla sospensione delle attività in presenza, giunta così improvvisamente dopo l’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova tutti noi, vi dico che non ho mai smesso di pensarvi. In questo momento, a ridosso della Santa Pasqua, sento ancor più l’esigenza di dedicarvi alcune riflessioni.

Questa pausa forzata se da un lato ci impone la rivisitazione delle nostre abitudini quotidiane, dall’altro ci permette anche di rivedere le nostre aspettative e quelli che sono i desideri più importanti, dando la priorità a ciò che è essenziale e tralasciando le cose inutili. La scuola, finora, attraverso il contatto diretto, con la presenza insieme ai vostri insegnanti e ad ogni altra figura educativa, ha cercato di orientarvi prima di tutto nella vita, nell’educazione, fornendovi gli strumenti per interagire con i vostri compagni e con ogni altra persona a voi cara. Questo per farvi comprendere quanto sia importante più delle conoscenze e più di ogni altro aspetto strumentale legato alle discipline, il contatto umano, le relazioni, lo scambio diretto di un saluto ed uno sguardo sincero che fa parlare le nostre anime oltre ogni limite.

Con l’amore e la cura delle vostre famiglie, anch’esse sottoposte ad un carico di lavoro diverso e più impegnativo, sarete certamente gli uomini e le donne di un domani migliore, poiché anche la sofferenza e i cambiamenti burrascosi e repentini contribuiscono a farvi crescere come brave persone. Fatene tesoro! Solo uno spirito positivo può modificare costruttivamente la realtà ed è sempre il sorriso e la gioia, data dall’apprezzamento di ciò che si ha, a rappresentare gli ingredienti basilari per neutralizzare le ombre ed il buio dello sconforto. C’è sempre una luce in fondo al tunnel, c’è sempre una speranza per coloro che sanno guardare con occhi diversi l’orizzonte sconosciuto.

Vorrei ben sperare, anzi lo spero con determinato ottimismo, che questi giorni nei quali vi state cimentando con le attività a distanza, con le piattaforme digitali, attraverso incontri virtuali con i docenti ed una vicinanza ancor più stretta con le vostre famiglie, siano più ricchi di quelli precedenti, poiché l’amore incondizionato di tutte queste figure educative saprà non solo aiutarvi nelle attività quotidiane ma ancor più sostenervi dal punto di vista affettivo. Sapete cos’è che dà luce e speranza in questa Santa Pasqua di Resurrezione? Siete proprio voi cari bambini e cari ragazzi, il riflesso più colorato e scintillante della vostra unicità!

Con tutto il bene che vi voglio, vi dico che ci sono insieme ai vostri genitori ed insegnanti e che presto con gioia immensa ci abbracceremo e lanceremo la nostra voce verso i cieli colorati in cui vince il bene.

Buona Pasqua con tanto affetto".