Nuovo singolo e videoclip di Ianez: "Minerva" è l’ossessione del ricordo

È Minerva il nuovo singolo di Ianez, uscito ieri insieme al videoclip. Il brano, prodotto da Fabio Tumini per Satellite Records, è distribuito in tutte le piattaforme digitali e nelle radio.

Il brano. "Minerva, Dea della saggezza, nasce da un mal di testa di Giove. Ianez usa la stessa metafora per descrivere un amore finito, una delusione e l’ossessione del ricordo. Una presenza che continua a vivere in un ambiente condiviso dove ogni cosa, ogni elemento rievoca attraverso le immagini ciò che è stato rendendo ancora più desolante la fine della storia.

Un brano a suo modo dolce, semplice, una sirena di sottofondo a sottolineare l’assillante desiderio di provarci ancora perché forse sarebbe potuta andare meglio, un desiderio che dovrebbe sfociare nella rassegnazione, ma per farlo è necessario che tu, la mia Dea, esca dalla mia testa per liberarmi e permettermi di mettere un punto senza il quale non è possibile ricominciare".

Questo nuovo progetto musicale di Ianez prosegue insieme a Fabio Tumini, che ha curato le basi e la produzione, e Lorenzo D'Annunzio, al basso. In Minerva c'è anche la chitarra funk di Matteo Colonna. Produzione e mix sono stati realizzati negli studi della Satellite Records.

Il video. Confermato ormai lo storico sodalizio di Ianez con la videomaker Antonella Giuliano, che ha ideato e diretto il video. L'affascinante location è quella del Piccolo Circolo Garibaldino, nel centro storico di Vasto. Il makeup è stato curato da Sara Brevetti. Arianna Giampietro assieme a Ianez "interpreta, in una trasposizione d’immagine, la poetica del brano e il suo significato. Lei: Minerva è solo un ricordo, ma è così intenso da risultare tangibile, un ricordo del quale liberarsi per ricominciare da capo".

Minerva

Autore, Compositore, Voce: Andrea Iannone

Registrato, missato e masterizzato da Fabio Tumini presso Satellite Records

Basso: Lorenzo D’Annunzio

Etichetta: Satellite Records

Regia video: Antonella Giuliano

Attrice protagonista: Arianna Giampietro

Make up: Sara Brevetti