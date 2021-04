Coronavirus, a Vasto 46 casi in più: gli attualmente positivi sono 331

Non si arresta a Vasto la curva di crescita dei contagiati da Coronavirus. I dati forniti in serata da palazzo di città segnalano 46 nuovi casi. Di questi 15 si riferiscono alla giornata di oggi e gli altri 31 a ieri, comunicati dalla Asl quando era stato già diffuso il bollettino comunale quotidiano (in cui erano riportati 26 positività).

Con i dati di oggi, che fanno registrare anche 7 guarigioni, sale a 331 il numero degli attualmente positivi in città. Un'impennata, nel corso dell'ultima settimana, con 185 contagiati in sette giorni. Sono 959 i cittadini in quarantena.

La riunione dell'Unità di Crisi tenutasi oggi ha confermato che Vasto, dopo i tre giorni di zona rossa nazionale, il 3, 4 e 5 aprile, resterà in zona arancione [LEGGI]. Sarà infatti Lentella l'unico Comune della provincia di Chieti che, ad oggi, è destinato a restare in zona rossa. Ma l'evoluzione della diffusione del virus in città è monitorata dalle autorità sanitarie e, in caso di ulteriore aumenti dei numeri, potrebbe esserci una rivalutazione circa le misure da attuare.