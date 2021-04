Cinzia Corti libera i suoi sassi artistici per le strade di Vasto, chiunque può prenderli

"Per dare un sorriso". Con questo intento Cinzia Corti aderisce a Sassi liberati, un'iniziativa cui stanno partecipando artisti di alcune città italiane. Dipingere pietre è l'arte in cui primeggia la pluripremiata pittrice milanese d'origine e vastese per scelta.

I ciottoli, raccolti sulle spiagge di Vasto, nelle mani di Cinzia Corti diventano tele su cui raffigurare paesaggi, alberi, fiori, animali e ritratti. In questi giorni li regala in modo originale: lasciandoli su muretti e panchine da cui chiunque può prenderli, "con gli auguri di una felice Pasqua", dice l'autrice.

La caccia al tesoro, che in altre località sta riscuotendo successo, ora arriva anche a Vasto. L'annuncio, pubblicato dall'artista sui suoi profilo social, sta riscuotendo commenti positivi e ringraziamenti.