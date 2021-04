Nuove concessioni balneari a San Salvo Marina, prorogato il termine per partecipare al bando

È stato prorogato di 30 giorni il termine per rispondere all'avviso pubblico per l'assegnazione delle due nuove concessioni balneari a San Salvo Marina. Lo ha deciso il consiglio comunale che stamattina si è riunito per discutere di quest'unico punto all'ordine del giorno.

Lo spazio individuato per le concessioni è quello tra i lidi "Playa del Sol" e "Controvento" [LEGGI]. La scadenza, inizialmente era stata fissata alle 13 del 19 aprile; i gruppi di opposizione avevano presentato un emendamento contenente la proroga di un mese che è stato approvato all'unanimità.

È stato inoltre chiarito il punto sulla durata delle concessioni: 12 anni (e non 6 con possibilità di rinnovo per altri 6).

Le stesse opposizioni avevano chiesto il ritiro del bando per una successiva nuova pubblicazione per "inserire clausole più partecipative", ma tale richiesta è stata respinta ed è stato precisato che per rispondere non è necessario essere iscritto all'albo regionale del settore balneare, ma avere esperienza nel medesimo campo.