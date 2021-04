Coldiretti, consegnati anche a Vasto i pacchi di Pasqua per le famiglie bisognose

Sono stati consegnati ieri a Vasto i pacchi alimentari di Pasqua di Coldiretti. L'iniziativa dell'associazione di categoria degli agricoltori, sta vedendo, in questi giorni, la distribuzione di migliaia di pacchi destinati alle famiglie in difficoltà. Quattrocento le scatole - ognuna con 50 chili di generi alimentari made in Italy - arrivate in Abruzzo con le delegazioni locali di Coldiretti che stanno provvedendo alla loro consegna [LEGGI].

La sede di Vasto ha scelto di affidarli al servizio diaconia della parrocchia San Giovanni Bosco, nel cui territorio si trova l'ufficio di corso Europa, che ormai da anni sostiene numerose famiglie in difficoltà e alla Comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto. Ieri pomeriggio, alla presenza del personale dell'ufficio vastese di Coldiretti e di Don Massimiliano Civinini, le scatole sono state affidate ai volontari che provvederanno a distribuirle dando così sostegno ad alcune famiglie della città.

Un piccolo sostegno, per chi vive situazioni di difficoltà acuite dalla pandemia, che si unisce alle azioni già messe in campo da Coldiretti con la "Spesa sospesa" nei mercati di campagna amica.