"Amicizia è..." condividere la felicità: l’incontro virtuale dei bambini delle scuole dell’infanzia

Il 18 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità, i bambini della scuola dell'infanzia (sez.1 A) dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio si sono "incontrati virtualmente" con i loro coetanei della scuola dell'infanzia San Lorenzo della Nuova Direzione Didattica di Vasto.

L'attività, coordinata dalla docente Antonella Pizzi, prevista dal progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa "Amicizia È..." dell'Istituto Comprensivo Statale Monteodorisio, condiviso dal plesso San Lorenzo già nell'anno scolastico 2019/2020, vede come destinatari i bambini delle scuole dell'infanzia gemellate.

L'obiettivo delle attività programmate nell'ambito del progetto è quello di "accompagnare i bambini alla scoperta della propria identità, della multiculturalità, intesa non solo come conoscenza di altre culture ma anche come valorizzazione della diversità/unicità di ciascuna persona. Proprio dal confronto tra sé e l'altro, si avviano i bambini all'educazione di valori come l'amicizia, la collaborazione, la solidarietà e la pace attraverso esperienze vissute come lo scambio epistolare, i collegamenti in piattaforma e i percorsi motivanti mirati alla scoperta dell'altro".