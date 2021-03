Valter, l’addio dei confratelli: "Instancabile e generoso, il tuo servizio ci accompagnerà sempre"

"Caro Valter, la tua vita nell'eternità inizia nel tempo più solenne dell'anno liturgico, la Settimana Santa". Inizia così il messaggio di addio che il Coordinamento delle confraternite di Vasto dedica a Valter Marinucci, morto oggi all'improvviso.

Secondo i confratelli, il fatto che Marinucci sia scomparso proprio oggi non è un caso "per chi ha speso tutta la sua esistenza terrena nel preparare, coordinare e promuovere l'accuratezza delle sacre liturgie. Il ricordo del tuo servizio, instancabile e generoso, ci accompagnerà sempre. Intercedi per tutte le nostre comunità confraternali nell'attesa di incontrarci insieme a contemplare la gloria del Risorto! A Dio, Valter!.

Il presidente Antonio D'Annunzio, il segretario Nicola Della Gatta e i priori delle confraternite Vastesi ringraziano il Padre per il dono della cara esistenza di Valter Marinucci, storico cerimoniere della parrocchia di Santa Maria Maggiore e della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone".

Anche il sindaco, Francesco Menna, ricorda Valter Marinucci: "Apprendo con profonda tristezza l'improvvisa scomparsa del carissimo Valter Marinucci, un vastese innamorato della sua terra, della sua comunità, delle sue tradizioni. È stato un punto di riferimento non solo per la Parrocchia di Santa Maria Maggiore e per la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone - che ha servito per tanti decenni spendendosi per la crescita cristiana di intere generazioni di giovani - ma anche come Presidente dell'Associazione Amici del Toson d'Oro, con cui annualmente promuoveva la rievocazione storica, apprezzato appuntamento dell'estate vastese.

Nel suo ricordo continueremo ad educarci alla bellezza che deriva dalla cultura delle nostre radici; impareremo a tramandare la ricchezza che discende dal patrimonio materiale e di valori ereditati da quanti ci hanno preceduto. Ai familiari, a Don Domenico Spagnoli e all'intera Parrocchia di Santa Maria Maggiore ci stringiamo in unico intenso abbraccio".