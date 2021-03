Il ciclismo vastese è in lutto: si è spento Angelo Menna

È un giorno di lutto per il mondo del ciclismo vastese che piange la scomparsa di Angelo Menna. Una vita nel segno dell'amore per la famiglia e della passione per le due ruote. Storico presidente del Ciclo Club Vasto, per tanti anni ha sostenuto l'attività sportiva sulle due ruote con la squadra del ristorante Casa Nostra, di cui era il titolare.

Negli anni non ha fatto mai mancare il suo impegno in tutte le iniziative legate al mondo del ciclismo a Vasto e in Abruzzo portando la sua esperienza e la sua contagiosa allegria. Tanti appassionati delle due ruote della città hanno sempre trovato in lui una guida e un punto di riferimento.

"Una persona perbene", come lo ricorda oggi, a nome di tutti i soci, Antonio Spadaccini, attuale presidente del Ciclo Club Vasto di cui Angelo Menna era presidente emerito e nella cui memoria resterà impresso per sempre.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore ricordano con affetto Angelo Menna e si stringono al dolore dei suoi familiari, in particolare ai suoi figli, Rocco e Giulia.

Lo ricordiamo con affetto anche noi, lo abbiamo incrociato in questi anni in tante iniziative trovando in Angelo una persona sempre disponibile e sorridente. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

Giovedì 1 aprile, alle 15.30, si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Marco Evangelista a Vasto.