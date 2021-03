Doppio furto nella notte a Fresagrandinaria

Amara scoperta stamattina per i titolari di due attività di Fresagrandinaria.

Ignoti hanno colpito in un negozio di via IV Novembre e nel bar-tabaccheria della piazza principale del piccolo comune dell'entroterra vastese. A quanto pare dalla tabaccheria sono state portate via anche sigarette oltre al denaro. Il raid è avvenuto in pieno centro.

I titolari della attività, come detto, si sono accorti all'apertura di quanto accaduto. Sul furto indagano i carabinieri della locale stazione che stanno visionando anche le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nel comune.

Qualche giorno fa, dopo alcuni episodi simili in attività di Schiavi d'Abruzzo, Carunchio, Palmoli, Liscia e Fraine, il coordinatore di Fratelli d'Italia di Medio e Alto Vastese, Agostino Di Santo, aveva chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine.