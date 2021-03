Menna: "Focolai circoscritti in alcune attività produttive. Per la vaccinazione 180 volontari"

"Sono focolai che si sono sviluppati in attività produttive ben identificate, quindi l'invito è a stare tranquilli". Francesco Menna cerca di rassicurare i vastesi. Dopo i 36 casi di ieri e il video in cui ha chiesto a tutti la massima prudenza per evitare che i contagi, oltre cento in otto giorni, aumentino in modo esponenziale, il sindaco oggi vuole evitare allarmismi. Non è imminente l'istituzione di una zona rossa. Questo è emerso nel vertice Comuni-Prefettura.

L'incontro è servito a stabilire le sedi vaccinali dislocate sul territorio. A Vasto il centro per l'inoculazione delle dosi sarà il PalaBcc. Domani l'incontro tra i 29 sindaci del Vastese per concordare una linea comune.

"Nella nostra città - annuncia Menna - 180 volontari, 90 sanitari e altrettanti non sanitari, saranno a disposizione della dottoressa Anna Suriani, referente per la vaccinazione". Ma ora servono le necessarie forniture di vaccini.