Vasto, 36 casi di Covid-19 in 24 ore, 112 da lunedì scorso. Menna: "Rischiamo la zona rossa"

Trentasei casi di Covid-19 in 24 ore a Vasto, 112 in totale da lunedì scorso a oggi. Curva del contagio in rapida crescita in città nel giro di una settimana. Mai tanti contagiati in un solo giorno.

Sedici i guariti, una nuova quarantena.

Il sindaco, Francesco Menna, lancia un appello alla cittadinanza: "Un dato che non si era mai registrato prima d'ora" e ricorda "che la pandemia non è finita, quindi c'è necessità di responsabilità". "L'appello è soprattutto ai giovani: so che è difficile, soprattutto alla loro età, rimanere a casa e rispettare queste regole, ma bisogna farlo per i genitori, per i nonni, per i propri parenti". "Se i numeri dovessero far registrare un aumento esponenziale, rischieremmo, come alcune città abruzzesi, la zona rossa. Non sarà così, perché sono convinto che in questi giorni la situazione tornerà alla normalità. Domani avremo anche un tavolo prefettizio in cui parleremo anche di questa vicenda". "Io ho visto i video di quello che è successo domenica, con le forze dell'ordine siamo tutti impegnati affinché la salute sia un bene prezioso e per uscire da questa situazione c'è bisogno della collaborazione di tutti".