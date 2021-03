Decine di bicchieri vuoti lasciati sui muretti di Vasto Marina coi cestini a pochi passi

Certamente l'arrivo della bella stagione e il privilegio di poter vivere in un posto bello come Vasto questo weekend hanno giocato a favore di chi, nei giorni scorsi, ha pensato di fare una passeggiata sul lungomare di Vasto Marina. Fin qui, insindacabile. Certo, sabato pomeriggio le forze dell'ordine hanno fatto letteralmente "sfollare" le centinaia di persone assembrate sul Lungomare Cordella per questioni di sicurezza legate al Covid, ma in fin dei conti stiamo parlando di qualcosa a cui ormai siamo abituati e che dobbiamo, probabilmente, solo imparare a gestire. Che dire, invece, delle persone che ieri hanno lasciato sui muretti di Vasto Marina una schiera di bicchieri, cartacce e sporcizia pur avendo decine di cestini a pochissimi metri, anche a pochi centimetri?

Probabilmente, su questo, da dire non c'è niente. Mostriamo solo quello che è stato lasciato dopo che il sole è calato e le saracinesche dei bar si sono chiuse. Ricordiamo che da pochi mesi è stata installata, oltre ai numerosi cestini per la differenziata sparsi lungo tutta la strada, la struttura del Mondo mangia plastica in Piazza Rodi. Nel caso qualcuno particolarmente ardito voglia sforzarsi per fare anche un minimo di movimento fisico per gettare i propri rifiuti, nel caso, "voglia esagerare" e "fare l'alternativo". Per il resto, chi si riconosce in queste immagini e sa di aver contribuito, si faccia solo un esame di coscienza e il prossimo weekend, semplicemente, eviti.