Referendum tempio crematorio, "Riponiamo la fiducia nel sindaco Magnacca affinché si possa fare"

Il regolamento attuativo per la disciplina del referendum consultivo comunale sarà discusso nel prossimo consiglio comunale di San Salvo. Lo strumento consultivo è stato invocato dal comitato nato per chiedere una diversa localizzazione dell'impianto per far esprimere la città sul tema.

Nei giorni scorsi, i gruppi di opposizione di centrosinistra hanno accusato la maggioranza di centrodestra di non aver accolto la richiesta di convocazione della commissione consigliare per discutere dei regolamenti. Il presidente Eugenio Spadano ha replicato sottolineando che tale richiesta doveva essere sottiscritta da 7 membri dell'assise civica e non 5.

L'argomento approderà quindi nel prossimo consiglio e, ieri, alcuni membri del comitato hanno ripercorso le tappe della vicenda lanciando un nuovo appello alla maggioranza affinché si possa indire la consultazione: "Il referendum si può fare se questa maggioranza e il sindaco Tiziana Magnacca, in cui, come cittadini sansalvesi, riponiamo la nostra fiducia, vorranno dare in modo democratico questi regolamenti alla città per far sentire la sua voce in merito a questo progetto".

Lo stesso comitato, nei giorni scorsi, ha depositato le osservazioni al progetto [LEGGI].