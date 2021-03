Nella concattedrale di San Giuseppe è stato ordinato diacono Gianluca Catania

Gianluca Catania è stato ordinato diacono dall'arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte. Nel 2018 la scelta di entrare nel seminario diocesano di Chieti [LEGGI], dopo aver lasciato la professione da avvocato. Il suo cammino di fede, vissuto anche nella Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, ha vissuto, ieri, nella concattedrale di San Giuseppe a Vasto, una tappa importante con l'ordinazione a diacono. Alla messa, presieduta dall'arcivescovo Forte e animata dai canti del Coro Polifonico Histonium, hanno partecipato tanti sacerdoti della diocesi, tra cui quelli che lo hanno accompagnato in questo tratto del suo cammino.

Nel video, a cura di Nicola Cinquina, i passaggi più significativi della celebrazione e le parole di ringraziamento di Don Gianluca Catania per una giornata per lui così importante che lo proietta in una ulteriore fase del suo cammino verso il sacerdozio.