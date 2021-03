Carovana di "arrotini itineranti" dalla Sicilia a Casalbordino: multate 20 persone

Venti persone, tutte residenti in Sicilia, con cinque mezzi tra camper e caravan in sosta in un'area verde di Casalbordino. Alla richiesta di spiegazioni delle forze dell'ordine, hanno risposto di essere "arrotini itineranti" ma non hanno esibito i documenti necessari, così sono state multate.

È successo stamattina a Casalbordino Lido. "Al termine dei controlli svolti con l’ausilio di un equipaggio dell’aliquota Radiomobile – spiegano i carabinieri della locale stazione – sono stati identificati i circa venti componenti, tutti provenienti da diversi comuni della Sicilia. Alcuni sono rientrati a bordo delle loro auto perché richiamati dai familiari".

"Alla richiesta di spiegare i motivi del loro spostamento fuori dalla regione di residenza, hanno tutti dichiarato di svolgere il mestiere di arrotino in forma itinerante e di avere intenzione di spostarsi nei paesi limitrofi in cerca di lavoro; sulle auto appena rientrate avevano infatti i classici megafoni per richiamare l’attenzione di possibili clienti. Alla richiesta di esibire le relative attestazioni di lavoro regolare, hanno tergiversato e dopo essere stati sanzionati per l’inosservanza del divieto di spostamento in altre regioni si sono allontanati".