Tma Serramenti: competenza e infissi a 360 gradi con la qualità al primo posto

La qualità dei migliori brand italiani e un affiancamento del cliente dalla progettazione fino all'installazione e alla successiva assistenza. Tma Serramenti, nella zona industriale di Fresagrandinaria, realizza infissi, porte e finestre con un occhio di riguardo ai dettagli e alla personalizzazione del prodotto.

"La nostra avventura – racconta il titolare Domenico Pardi – è iniziata circa 10 anni fa, oggi siamo un gruppo unito, di giovani collaboratori che affronta ogni nuova sfida con entusiasmo , professionalità e lavora in tutta Italia. Sin da subito abbiamo puntato sul prodotto e sulla soddisfazione del cliente riuscendo a raggiungere un infisso di qualità e durevolezza con prestazioni impeccabili, design esclusivo ed altissima affidabilità del prodotto.

Tutta la produzione è interna, all'avanguardia e si adatta alle esigenze più disparate: "Seguiamo i clienti dai rilievi alla realizzazione garantendo un alto grado di personalizzazione: porte interne ed esterne, porte blindate, industriali e sezionali, finestre, vetrate, zanzariere, infissi di design".

Tma Serramenti da sempre si affida, con orgoglio, ai prodotti italiani sinonimi di qualità e prestigio. Rivenditore autorizzato e qualificato Area Ponzio, affiancato dai migliori marchi italiani del settore: Ferraro, Pail Porte e MV Line.

"In un mercato, in cui spesso si rischia di ritrovarsi con prodotti non all'altezza provenienti dall'estero, noi abbiamo puntato sull'infisso di qualità perché lo riteniamo un elemento fondamentale: la sola sostituzione dell'infisso cambia l'aspetto termico, acustico ed estetico di un ambiente".

Da oggi, inoltre , è possibile acquistare gli infissi in alluminio (finestre, scorrevoli, porte interne, porte blindate e persiane) al 50% semplicemente cedendo il credito alla Tma Serramenti. L’applicazione dello sconto in fattura permette di beneficiare immediatamente della detrazione (quindi pagare al fornitore solo la spesa residua, anche a rate).

"Per la sostituzione degli infissi – sottolinea Domenico Pardi – non viene richiesta alcuna pratica edilizia e pensiamo noi alla gestione completa di tutti gli adempimenti necessari, fornendo preventivi e sopralluoghi gratuiti".

Zona industriale Fresagrandinaria

Tel.: 348 409 4421

amministrazionetma@gmail.com

I prodotti Ponzio di Tma