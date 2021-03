Centrodestra, reazioni fredde all’annuncio della Lega. Udc: "Al tavolo con un nostro candidato"

Rimane in salita la strada del centrodestra verso la scelta del candidato sindaco. Per la coalizione che ha amministrato Vasto dal 1993 al 2006 e ora è all'opposizione da quindici anni, è la scelta più complicata. Quella che ha causato le maggiori divisioni nel 2006 e nel 2011, ma anche nel 2016, quando pure era stata formalmente raggiunta un'unità della coalizione dopo le primarie.

La Lega ha deciso di rompere gli indugi lanciando la candidatura di Alessandra Cappa [LEGGI]. Il suo nome circolava ufficiosamente da oltre un anno. Ora è ufficiale. Altre forze politiche invece non si esprimono o tirano il freno. Come Il Nuovo Faro. La creatura politica di Edmondo Laudazi contesta il metodo. Lo fa con il suo presidente, l'ex consigliere regionale Mario Olivieri, che definisce "una grande inutile confusione" il modo con cui i partiti del centrodestra stanno gestendo la vicenda [LEGGI]. Il clima è di generale freddezza.

L'Udc ribadisce a Zonalocale di avere "un suo candidato, individuato già da tempo", ma continua a non comunicarne il nome, "da mettere a disposizione del confronto politico per operare la migliore scelta amministrativa per la città", dice la coordinatrice cittadina, Incoronata Ronzitti. "Ribadiamo la necessità di operare una scelta tra profili alti, competenza e conoscenza amministrativa, passione politica, riconoscibilità dal territorio e dalla comunità, capacità aggregativa ed attrattiva, consapevolezza delle energie e potenzialità civiche. Su questa linea siamo in perfetta sintonia con Forza Italia, con il suo coordinatore territoriale, Massimiliano Zocaro, con cui stiamo portando avanti un dialogo costante nell'ottica delle prossime elezioni amministrative".

Il nome del candidato Udc? "Per ora non lo dico. Appena ci convocheranno al tavolo regionale per decidere, lo saprete". Incoronata Ronzitti non chiude la porta ad Alessandra Cappa: "L'Udc - commenta la coordinatrice - con piacevole sorpresa ha appreso che la Lega è riuscita a ricucire gli strappi e superare le divisioni interne". "Mi dispiace solo averlo appreso dalla stampa", in ogni caso "ora ci sono tutte le condizioni per passare alla fase del confronto regionale, che non ha più motivo di ritardare", visto che attorno al tavolo "tutti noi partiti del centrodestra che abbiamo individuato un possibile candidato potremmo ragionare sulla migliore scelta per Vasto".