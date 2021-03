"Un uomo non muore se c’è qualcuno che lo ricorda": nuova sede Avis in memoria di Michele Spadaccini

"Un uomo non muore mai, se c'è qualcuno che lo ricorda". Una frase di Ugo Foscolo è stata pennellata di fianco alla pittura murale che raffigura il volto sorridente di Michele Spadaccini, lo storico presidente scomparso nel dicembre scorso. A lui è dedicata la nuova sede dell'Avis di Vasto.

Stamani l'inaugurazione degli accoglienti locali di via Euclide. A fare gli onori di casa, il presidente della sezione vastese, Antonio Pietroniro, che ha ricordato Spadaccini, come hanno fatto anche il dottor Pasquale Colamartino, direttore a Vasto del Centro trasfusionale e Centro regionale sangue, Silvana Di Palma, presidente regionale Avis, e il vicesindaco di Vasto, Giuseppe Forte. Non ha fatto mancare la sua presenza il Ciclo club di Vasto, presieduto da Antonio Spadaccini,

Occhi lucidi durante la commemorazione, alla presenza di Grazia e Lorenzo, moglie e figlio di Michele Spadaccini. Il ritratto accoglie i visitatori nella sede dotata di sala conferenze su cui sono dipinti il mare e il rosso del tramonto con l'invito a donare il sangue: "Giorno dopo giorno la tua goccia illumina il mare della solidarietà". A rendere le due pareti altrettante opere d'arte sono stati due writers dell'Avis, Alessandro Marotta e Matteo Di Francesco.