Vaccinazione anti Covid, da oggi le prenotazioni per le persone dai 75 ai 79 anni

Cominciano oggi in Abruzzo le prenotazioni per le persone tra i 75 e i 79 anni che vogliono vaccinarsi contro il Covid-19.

Questo il link della piattaforma regionale: www.sanitaonline.regione.abruzzo.it.

Intanto il Comune offre un servizio di consulenza e supporto a coloro che "Non tutti - si legge in un annuncio del municipio - hanno la possibilità di accedere ai servizi digitali o dispongono di un pc, o possono contare sull'aiuto di figlie e parenti, pertanto siamo a disposizione di chi avrà bisogno di assistenza. Non sarà necessario recarsi in Comune. Due operatori saranno a disposizione dei cittadini il lunedì e il mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri telefonici: 3336643410, 3346843933".