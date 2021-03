Il M5S non si fida di Forte: "Serve un commissario anche per la Loggia?"

Non si fanno attendere le reazioni alle dichiarazioni del vicesindaco Giuseppe Forte che a zonalocale.it ha assicurato, due giorni fa, che la Loggia non sarà chiusa per lavori durante l'estate. Il 24 marzo scorso, in occasione della data indicativa del termine degli interventi, abbiamo chiesto all'assessore con delega ai Lavori pubblici un punto della situazione sui lavori che tardano a partire [LEGGI].

Il Movimento 5 Stelle con una nota ripercorre le tappe della vicenda: "L’assessore Forte, per sua ammissione, era pronto ad aprire il cantiere per i lavori di consolidamento della Loggia Ambling già a luglio 2020 ma i lavori, durata prevista di 6 mesi, erano stati rimandati a settembre per non interferire sulle attività turistiche". Dopo il botta e risposta di settembre, "a novembre, finalmente l’amministrazione alza i calici, scatta fotografie celebrative e consegna i lavori all’impresa. Il sindaco dichiara 'Un’altra opera importante arriva a compimento'. Il cartellone del cantiere prevedeva il 24 marzo come data di fine lavori. Il progetto si era complicato, eppure la durata dei lavori era stata ridotta da 6 a 4 mesi".

Dopo l'ultimo aggiornamento di qualche giorno fa, il M5S accusa: "Anche questa volta arriva puntuale e rassicurante la risposta dell’assessore. Il progetto si è ulteriormente complicato: non bastano i pali, ci vogliono anche i tiranti, il costo è aumentato di 250mila euro ma, udite, udite, i lavori dureranno soltanto 40 giorni".

"Prendiamo atto, ma restiamo perplessi. L’assessore ha cambiato chiromante? Comunque 6, 4 e 40 sono tre numeri da giocare sulla ruota di piazza Rossetti. L’assessore Forte garantisce! Speriamo non siano le stesse garanzie date sul pontile che figura ancora nel piano delle opere pubbliche 2021 per riparazioni incompiute da 4 anni e una spesa prevista di 100.000 euro. Dopo la discarica Maltempo e il canile sarà forse opportuno commissariare per manifesta incapacità anche il pontile e la Loggia Amblingh?".