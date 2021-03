Il PalaBCC di Vasto centro vaccinale: "Tra le 700 e 1000 persone al giorno se arrivano le dosi"

È stata firmata questo pomeriggio, nella sala consiliare “Vennitti” alla presenza della dottoressa Michelina Tascione e della dottoressa Anna Suriani, dal direttore Thomas Schael e dal sindaco Francesco Menna la convenzione tra Asl Lanciano Vasto Chieti e Comune di Vasto per la fruizione del PalaBCC per la campagna vaccinale anti Covid-19.

Ai nostri microfoni Schael afferma che se arriveranno le dosi sarà possibile vaccinare "tra le 700 e le 1000 persone al giorno. Il centro sarà il riferimento per tutto il Sud-Abruzzo". Per quanto riguarda le liste secondarie, Schael ha aggiunto: "Noi abbiamo una lista di riserva, chiameremo le persone man mano che vedremo che qualcuno non si presenta".