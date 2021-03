Dantedì, a San Salvo un anno di eventi per celebrare il Sommo Poeta

Ricorre oggi, giovedì 25 marzo, il Dantedì, giornata dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Tante le iniziative in tutta Italia per celebrare il Sommo Poeta. Anche il Comune di San Salvo rende omaggio all’autore della Commedia.

"Quest'anno in Italia e nel mondo verrà ricordato il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri – afferma la sindaca, Tiziana Magnacca -. La nostra città non vuol essere da meno e si prepara celebrare il Sommo Poeta con una serie di iniziative culturali, eventi, performance teatrali, letture in piazza che avranno luogo durante tutto l'anno". Il primo cittadino sottolinea il "peso che Dante ha avuto nel corso dei secoli con un impatto trasversale e multidisciplinare", e condivide le parole del presidente della repubblica Sergio Mattarella che "evidenzia la capacità di Dante di trascendere il suo tempo e di fornire indicazioni, messaggi e insegnamenti validi per sempre".

L'intento dell'amministrazione comunale di San Salvo è quello di offrire un ventaglio di eventi capaci di sintetizzare tutto ciò attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni culturali e di tutta la cittadinanza. "Nello specifico – precisa l'assessora alla Cultura, Maria Travaglini – un grande ruolo sarà rivestito dalle scuole cittadine con la predisposizione di un programma condiviso da realizzarsi nel corso dell'anno dedicato a Dante. Quasi tutti gli eventi – spiega l'assessora– si terranno la prossima estate per consentirne lo svolgimento all'aperto, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Si tratta di un calendario ricco e in continuo aggiornamento vista l'incertezza del momento. Nei prossimi giorni – aggiunge – daremo il benvenuto a Dante con una serie di luminarie in alcune vie del centro storico attraverso le quali potremo conoscere e riscoprire alcuni versi immortali della Divina Commedia, luminarie che ci accompagneranno per tutto l’anno 2021".

Spazio anche ad una particolare rilettura del primo canto dell'Inferno in dialetto sansalvese ad opera di Michele Molino, cultore di storia e tradizioni locali. "Ciò allo scopo – specifica l'assessore alla Cultura – di avvicinare tutti all'opera di Dante come non si studia sui libri di scuola e per rimarcare la nostra identità sansalvese e i valori che ci accomunano". Come "Città che legge", il Comune di San Salvo parteciperà a tutte le iniziative del Centro per il libro e la lettura che animeranno il 2021 per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante.