Covid, il palazzetto dello sport di San Salvo Marina messo a disposizione come punto vaccinale

Il palazzetto dello sport di San Salvo Marina messo a disposizione dall'amministrazione comunale come punto operativo per le vaccinazioni. Per la struttura, già utilizzata in questi anni per ogni necessità sanitaria, si attende il sopralluogo dei medici della Asl per la dovuta approvazione di idoneità.

"Ora l'impegno del servizio sanitario della nostra Asl è quello di accelerare al massimo sulle vaccinazioni perché non possiamo perdere ulteriore tempo prezioso per immunizzare la nostra popolazione. Riferiscono i vertici sanitari che ad oggi – evidenzia la sindaca, Tiziana Magnacca – sono stati vaccinati a San Salvo 180 ultraottantenni su 780 che ne hanno fatto richiesta. È evidente che i numeri parlano e ci dicono che siamo in ritardo – aggiunge il primo cittadino – e pur comprendendo che la Asl abbia deciso di preferire di vaccinare nei comuni a zona rossa, in considerazione dell’emergenza dei casi positivi registrati, chiediamo di riprendere le vaccinazioni qui da noi".

La sindaca scriverà al Prefetto di Chieti, Armando Forgione, al direttore generale della Asl 02, Thomas Schael, e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, "affinché si continui a vaccinare la nostra popolazione perché non possiamo restare sospesi, nella consapevolezza che solo la vaccinazione consentirà il ritorno alla normalità, come stanno dimostrando i dati nelle comunità già sottoposte al vaccino".