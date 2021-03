Strade pericolose: iniziato il rifacimento della Provinciale nella zona industriale di San Salvo

Dopo una lunga attesa, è iniziato il rifacimento dell'asfalto della Provinciale "Trignina", la lunga strada che dal casello dell'A14 di Vasto Sud attraversa la zona industriale di San Salvo arrivando alle porte della città.

La strada percorsa quotidianamente da tir e mezzi pesanti da tempo è in pessime condizioni. La scorsa settimana, dopo le abbondanti piogge si sono aperti ulteriori crateri che hanno causato la foratura di diverse auto in transito [LEGGI].

A questa importante arteria è stata destinata una parte dei noti 9 milioni di euro per la viabilità del Vastese dal masterplan dell'allora giunta regionale di Luciano D'Alfonso. Gli interventi in corso – che rientrano nella tranche appaltata dal Comune di Lentella per il Medio e Basso Vastese – sarebbero dovuti iniziare l'anno scorso, ma contestazioni alla ditta ne hanno provocato lo slittamento.

Lo stesso Comune ha appaltato i 4 milioni di euro per la fondovalle Treste dove, sempre oggi, sono iniziati i lavori e della quale un tratto resterà chiuso fino al 24 maggio [LEGGI].

Per quanto riguarda il centro abitato di San Salvo, l'amministrazione comunale ha reso noto oggi il programma degli interventi [LEGGI].