San Salvo, al via i lavori di manutenzione e rifacimento dell’asfalto delle arterie cittadine

Inizieranno in questi giorni, a San Salvo, i lavori di manutenzione e rifacimento dell'asfalto di alcune arterie cittadine. Interventi attesi e richiesti a gran voce dai cittadini, che come avvenuto per via Fedro, hanno organizzato raccolte firme per chiedere al sindaco di "asfaltare la strada" [LEGGI].

La calendarizzazione avverrà tenendo presente le diverse esigenze logistiche di viabilità all’interno del tessuto urbano, facendo in modo che ogni strada possa essere ripristinata in giornata senza creare disagi alla cittadinanza, e nel seguente modo:

- giovedì 25.03.2021: messa in sicurezza via Fedro

- venerdì 26.03.2021: messa in sicurezza via Platone

- lunedì 29.03.2021: messa in sicurezza via Duca degli Abruzzi

- martedì 30.03.2021: messa in sicurezza di via San Rocco

- mercoledì 31.03.2021: messa in sicurezza di via Circonvallazione

Sempre nell'ottica di una programmazione amministrativa volta ad eliminare le criticità di pericolo e di riparazione di alcune strade comunali, lunedì 29.03.2021, partiranno i lavori della messa in sicurezza di via Palermo, via Milano e dell'adiacente parcheggio.

I lavori prevedono l'eliminazione delle criticità rappresentate dalle radificazioni delle alberature, la realizzazione di pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche e il ripristino della pavimentazione carrabile con la stesura di conglomerato bituminoso e la conseguente segnaletica orizzontale. Gli interventi saranno svolti assicurando la sicurezza della viabilità e nel rispetto della calendarizzazione, fermo restando gli eventuali imprevisti che potranno sorgere a causa di eventi meteorologici.

"San Salvo è un cantiere aperto – ha dichiarato la sindaca, Tiziana Magnacca -. Non ci siamo mai fermati e continueremo a lavorare per San Salvo. L'impegno concreto dell'amministrazione prosegue con la pianificazione degli interventi di manutenzione delle strade comunali".

"I lavori consisteranno nel rifacimento del manto bituminoso delle arterie stradali – sottolinea l'assessore alla Manutenzione, Giancarlo Lippis – con le conseguenti operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale. Questi sono tutti interventi programmati tesi alla manutenzione della nostra città. Alle catastrofiche minoranze si consiglia di restare con i piedi per terra e di smetterla con una sterile polemica" [LEGGI].

Oggi sono invece iniziati i lavori sulla strada provinciale "Trignina" che attraversa la zona industriale [LEGGI].