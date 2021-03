In attesa dei tamponi, Moro "blinda" Lentella: "Uscire di casa solo per necessità"

In attesa dell'esito dei tamponi molecolari che fornirà la reale dimesione del focolaio di Covid-19 sviluppatosi a Lentella, il sindaco Carlo Moro blinda il paese.

Stamattina il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza con la quale dispone

- che l'uscita dalla propria abitazione avvenga solo per motivi di lavoro, salute e necessità;

- la chiusura di tutti gli impianti sportivi;

- la chiusura agli utenti del Centro Diurno Anziani;

- il divieto di accesso a parenti e famigliare degli utenti della comunità "Il Sorriso";

- l'obbligo di mascherina e del rispetto della distanza interpersonale all'interno di edifici pubblici e delle attività commerciali;

- il divieto di celebrazioni religiose alla presenza di fedeli;

- la chiusura del cimitero comunale;

- la sospensione dell'attività didattica della scuola materna in presenza;

- il rispetto da parte dei titolari degli esercizi commerciali, delle attività di cura della persona e degli edifici di culto dei protocolli emanati dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dal ministero della Salute e dal presidente della giunta regionale garantendo l'accesso, la permanenza e il deflusso dai locali in totale sicurezza.

Sono circa 40 le persone che saranno sottoposte a tampone dal personale medico della Asl Lanciano Vasto Chieti per cercare di circoscrivere velocemente il focolaio e isolare i positivi spezzando così la cantena del contagio.

Per quanto riguarda i comuni del Vastese in zona rossa, si registra una leggera flessione nel numero dei positivi: 30 a Montazzoli, 56 a Castiglione Messer Marino.