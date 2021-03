Contagi a Lentella: chiusa la scuola materna, vietato l’accesso in chiese e cimitero

Il sindaco di Lentella, Carlo Moro, ha firmato ieri sera l'ordinanza con la quale dispone, a partire da oggi 24 marzo, la sospensione delle attività didattiche della scuola materna e l'interdizione dell'accesso dei cittadini ai luoghi di culto e al cimitero comunale.

Le misure si sono rese necessarie dopo l'esito positivo di alcuni test rapidi effettuati nella giornata di ieri. Oggi, gli operatori della Asl Lanciano Vasto Chieti saranno nel piccolo comune dell'entroterra per sottoporre ai tamponi molecolari le persone risultate già positive ieri e i contatti stretti per circoscrivere il focolaio.

In attesa dell'evoluzione della situazione, l'amministrazione comunale raccomanda di limitare gli spostamenti in paese solo per motivi di lavoro, salute e necessità, indossare sempre la mascherina e rispettare le misure di distanziamento sociale evitando gli incontri con persone esterne al nucleo famigliare.

I piccoli centi abitati, soprattutto in quest'ultima fase della pandemia, si stanno dimostrando particolarmente sensibili a rapide salite dei contagi, la speranza è di arginare quindi presto il focolaio evitando di finire nell'area a maggiori restrizioni come accaduto a Montazzoli e Castiglione Messer Marino.