Partono i lavori sulla fondovalle Treste: strada chiusa fino al 21 maggio

Il tratto della fondovalle Treste che va dal bivio di Palmoli (km 15+800) all'innesto con la ex Statale 86 "Istonia" (km 21+400) chiuderà al transito da domani 24 marzo al prossimo 21 maggio per lavori.

La chiusura, che era stata annunciata dal sindaco di Lentella Carlo Moro che ha appaltato i 4 milioni di euro per questa strada, si rende necessaria per permettere gli interventi previsti dal Masterplan Abruzzo. Nel mese di dicembre era stato riasfaltato il lotto che dalla Statale "Trignina" arriva all'incrocio con l'omonima provinciale.

Dall'ordinanza di Provincia di Chieti si apprende che, oltre ai lavori di asfaltatura e ammodernamento, saranno eseguiti anche lavori per regimentare le acque, per questo sarà necessario ricorrere a scavi trasversali profondi per 5 nuovi tombini che richiedono la chiusura al traffico e la deviazione sulla viabilità interna. Gli interventi saranno realizzati dalla ditta Marinelli di San Salvo.

Il tratto che sarà chiuso è uno dei più malridotti che attende interventi da decenni. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una rotatoria con la provinciale Trignina [LEGGI].