In Comune i positivi salgono a 3, un altro è in attesa del molecolare. Menna: "Altro screening"

Salgono a tre i dipendenti del Comune di Vasto positivi al Covid-19. Ai due casi diagnosticati nei giorni scorsi, se ne aggiunge un terzo, mentre per un quarto lavoratore si attende l'eventuale conferma dal tampone molecolare.

Con la terza ondata, il contagio è arrivato negli uffici comunali, dove parte dei dipendenti è in smart working e altra parte continua a lavorare in municipio o negli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia.

La scorsa settimana, dopo il primo e il secondo caso, l'amministrazione comunale aveva invitato i dipendenti a sottoporsi al test diagnostico, eseguito su 107 persone nelle postazioni allestite all'interno del PalaBcc. Dai controlli non erano emerse altre infezioni in corso.

"Ora - dice a Zonalocale il sindaco, Francesco Menna - faremo un altro screening per verificare se sussistono altri casi di positività al Covid-19".