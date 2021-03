Danza sportiva, Davide e Nicola Bozzelli tornano in pista e sul podio

Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, i fratelli Nicola e Davide Bozzelli tornano in pista e sul podio. Nella competizione nazionale di danza sportiva "Fids RiparTIAMO 2021", i fratelli vastesi si sono distinti con due primi posti: oro per Davide nella categoria Salsa shine duo man classe A 16 oltre e gradino più alto del podio per Nicola e la ballerina e compagna Deborah D'Alessandro nella Combinata caraibica 28/34 classe A1.

Nell'evento, che li ha visti impegnati al palazzetto Play Hall di Riccione dal 19 al 21 marzo, i due atleti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con ballerini di altissimo livello provenienti da tutta Italia. Alla competizione hanno partecipato anche alcuni allievi della "BozzyBro' Academy".

La sfida intrapresa dai fratelli Bozzelli è quella di "far avvicinare più persone possibili alla danza sportiva così da portare lustro alla nostra splendida città". I due ballerini si ritengono "soddisfatti per il risultato raggiunto" e ringraziano la Fids (Federazione italiana Danza Spotiva, ndr) che gli ha "permesso di tornare a fare ciò che amano".