Assembramento sulla pista ciclabile "per vedere le partite", multati dalla polizia

Si erano dati appuntamento sulla pista ciclabile abbandonata di contrada Lebba per vedere insieme le partite domenicali. La polizia li ha scoperti e multati per assembramento.

Gli agenti del Commissariato di Vasto, agli ordini del vice questore aggiunto Fabio Capaldo, sono impegnati in una serie di controlli rafforzati contro la criminalità e le violazioni delle norme anti-Covid disposti dal questore di Chieti, Annino Gargano.

I poliziotti hanno istituito posti di blocco sulle principali strade della città, identificando 76 persone a bordo di 25 veicoli.

"Sono state elevate - spiega Capaldo - sei sanzioni, per violazione delle norme relative al contenimento del Covid-19, nei confronti di alcuni ragazzi sorpresi in assembramento su una vecchia pista ciclabile, in periferia della città, senza che fornissero un giustificato motivo, venendo quindi tutti sanzionati ai sensi del Dpc, in vigore. I ragazzi asserivano di essersi appartati per vedere insieme le partite della domenica".

Le volanti del Commissariato di via Bachelet continueranno a pattugliare la città anche nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana, quando saranno più capillari i controlli "di prevenzione e repressione dei reati nei punti nevralgici della città di Vasto, monitorando non solo le principali vie d'accesso, ma anche le zone periferiche".