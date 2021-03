Sarà intitolata a Michele Spadaccini la nuova sede dell’Avis Vasto

La nuova sede dell'Avis Vasto sarà intitolata a Michele Spadaccini, storico presidente della sezione locale dell'associazione donatori di sangue, scomparso lo scorso dicembre. L'inaugurazione dei locali in via Euclide 31/A è fissata per il 27 marzo.

"La cerimonia avà luogo alle 10 - annuncia il presidente Antonio Pietroniro - con il taglio del nastro, lo scoprimento di una targa da parte della famiglia del Presidente Storico e la benedizione di Don Nicola Fioriti, parroco della chiesa di San Marco".

Eventuali cambiamenti, dovuti a restrizioni Covid-19, saranno comunicati sui canali dell'Avis Vasto.