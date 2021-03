"Il granello di senape": sulla pagina Facebook di Zonalocale la rubrica di don Domenico Spagnoli

"Il granello di senape". Si intitola così la nuova rubrica che don Domenico Spagnoli curerà ogni domenica per la pagina Facebook di Zonalocale.

"Il titolo - racconta il parroco di Santa Maria Maggiore - corrisponde a un'immagine per me ricorrente in questi giorni, quella racchiusa nel capitolo 17, versetto 21 del Vangelo secondo Matteo: 'In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senape, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile'. Il granello di senape ha due significati: la fede e il regno dei cieli. La fede, perché la società si fonda su mille atti di fiducia ed è la fiducia che regge le relazioni sociali: basti pensare che chi viaggia in treno si affida al conducente. Il regno dei cieli, perché la fede è fatta di piccoli gesti, è un movimento verso Dio; il regno dei cieli è simile a un granello di senape che Dio ha piantato. Dio agisce attraverso piccole cose, piccoli segni che manifestano la sua presenza". Di qui la metafora del granellino di senape: "Il seme più piccolo diventa un arbusto".

Ecco il primo appuntamento con la spiritualità: