A Castiglione si continua con i tamponi molecolari, mercoledì vaccini per gli over 80

Da questa mattina c'è una lunga fila di macchine nella strada che porta al palasport di Castiglione Messer Marino. Per il secondo giorno, nel Comune del Vastese dove si è registrata un'impennata di contagi [LEGGI], la Asl Lanciano Vasto Chieti ha predisposto una campagna di tamponi molecolari a tappeto per rilevare eventuali altri cittadini positivi al Coronavirus. Nella giornata di ieri erano stati 31 i nuovi positivi accertati, portando così il totale in paese a 51.

A guidare le operazioni ci sono il responsabile del 118 Adamo Mancinelli e il responsabile della task force Covid della Asl, Giuseppe Torzi. Al momento si riscontra una buona affluenza di cittadini che hanno raccolto l'invito rilanciato nelle scorse ore anche dal sindaco Felice Magnacca [LEGGI]. Da lunedì a Castiglione entreranno in vigore le restrizioni imposte dall'ordinanza del presidente della Regione per i Comuni dove c'è una maggior incidenza di contagio [LEGGI].

Buone notizie arrivano dal fronte dei vaccini. L'azienda sanitaria ha infatti reso noto che da mercoledì partiranno le somministrazioni agli anziani con più di 80 anni, così come è accaduto nei giorni scorsi nella vicina Montazzoli [LEGGI].