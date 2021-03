"Young People First": giovani e idee a confronto nell’evento online di Vasto Città

Si intitola Young People First è il live meeting su Facebook di sabato 20 marzo alle 15:30 organizzato da Vasto Città. "Grazie alle sinergie che si sono create attorno al collettivo di Vasto Città e alla sua piattaforma che dedica attenzione alle iniziative migliorative per il nostro territorio, è stato possibile instaurare una conversazione con i giovani vastesi. Gli spunti sono stati molti e i temi attraversano trasversalmente molti aspetti della nostra città", spiegano gli organizzatori.

Interverranno Camilla Ortolano laureanda in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio all'Alma Mater di Bologna, Federica Molino laureata in Progettazione Turistica presso l’ università di Firenze, Gianluca Iammarino laureando in Farmacia all'Università di Parma, Paride Rossi studente Amministrazione Finanza Controllo all'Università Ca' Foscari di Venezia, Loris Napoletano laureato in Scienze Politiche Internazionali e delle Amministrazioni all'Università di Teramo.

"Le proposte discusse saranno molte: dal turismo agli eventi, lo sport e le attività di inclusione giovanile, le idee per il rilancio delle strutture di interesse culturale e l'arrivo a Vasto di TEDx (Technology Entertainment Design) l'autorevole organizzazione no-profit che organizza conferenze a livello mondiale su tecnologia, design e ambiente".

Per seguire la diretta https://fb.me/e/F6XrF8RX