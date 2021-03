Le nipoti ricordano Angelo Ferrara: "Eri capace di scaldare il cuore di chiunque"

Si è spento oggi, a 90 anni, Angelo Ferrara. Le nipoti hanno voluto dedicargli una lettera.

Caro nonno, ci hai insegnato ad amare la vita e a voler bene a tutti.

Eri capace di scaldare il cuore di chiunque, anche solo con il tuo saluto. Eravamo, come sempre dicevi, il tuo motivo di orgoglio e di felicità e siamo immensamente grate per questo. Il tuo sorriso e le tue parole continueranno ad accompagnarci nella nostra vita, a guidarci, a consolarci nei momenti di sconforto e a scaldarci come in uno dei tuoi dolci abbracci.

Sei stato, sei e sarai per sempre il nostro cucciolo di casa.

Veglia sempre su di noi.

Un bacione nonno Angelo, dalle tue nipoti Cecilia, Ilaria, Francesca, Flora e Marta.