Il tampone molecolare conferma: secondo caso di Covid-19 in Comune

Il tampone molecolare conferma il risultato del test rapido: secondo caso di Covid-19 tra i dipendenti del Comune di Vasto. I test sugli altri lavoratori hanno dato esito negativo.

"Sono due i dipendenti comunali positivi al Covid-19", conferma una nota del municipio. "La prima positività è stata comunicata nei giorni scorsi e la seconda, annunciata nella stessa occasione, è stata confermata dall’esito del tampone molecolare. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ricorda che a tutela della salute pubblica è stato effettuato uno screening del personale, che non ha riscontrato altri casi positivi. Informiamo la cittadinanza che le attività degli uffici comunali procedono regolarmente nel rispetto delle misure di contenimento del virus".

Sono 107 su circa 170 i dipendenti che si sono sottoposti volontariamente al test svoltosi nei giorni scorsi al PalaBcc. Lo staff del sindaco comunica che il tampone non è stato eseguito per gli impiegati in smart working.