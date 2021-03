Ennesima falla nelle condotte colabrodo: San Salvo senz’acqua fino a tarda sera

Rete idrica colabrodo nel Vastese, dove si registra l'ennesima perdita. Di conseguenza, oggi a San Salvo rubinetti a secco per tutta la giornata.

"Per una improvvisa rottura alla rete di adduzione dell’acquedotto del Verde in località Buonanotte, è stata interrotta la distribuzione dell’acqua a San Salvo città", comunica la Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 87 dei 104 comuni della provincia di Chieti. "La Sasi, nello scusarsi per il disagio, si è già attivata per le dovute riparazioni. Il ripristino del servizio idrico avverrà a lavori ultimati nella tarda serata".

I sansalvesi erano rimasti senz'acqua già il 18 febbraio, quando si era aperta una falla nella condotta sottostante la provinciale 181, la strada interna che collega Vasto e San Salvo. Una parte della carreggiata si era trasformata in un torrente, perciò la polizia locale di Vasto aveva imposto lo stop alla circolazione [LEGGI].