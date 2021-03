Partita la prima giornata di streaming dell’evento Eu Industry Days 2021 - The Green Factory

Partito il primo giorno di dirette in streaming per l'evento Eu Industry days 2021 - The Green Factory. Condurranno l'evento durante la giornata: Simone D'Alessandro, Giulia Costantini e Arianna Giampietro. Dopo i saluti istituzionali e l'apertura dei lavori a cui parteciperanno Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Arcangelo Merla, Responsabile Terza Missione dell'università D'Annunzio, Umberto Sgambati, socio Hubruzzo Fodazione Industria Responsabile, Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo e Davide Quaglione, professore di economia industriale alla D'Annunzio.

Seguiranno i tavoli di discussione The Green Region, Green Mobility e, a concludere la prima giornata, Green Energy.

Per seguire la diretta di oggi basta collegarsi ai canali Facebook di Zonalocale e Innovalley o, in alternativa, sulla pagina Youtube di Zonalocale.

Nella giornata di domani si alterneranno invece i tavoli Green industry, Green Innovation, Green Funding e si aggiungerà alla moderazione Gianni Marcantonio, dell'Agenzia di sviluppo Enterprise Europe Network e PM progetto SUSPORT.