Fondi regionali persi, D’Alessandro (Lega): "Menna non faccia il piagnone"

"Vasto ha bisogno di un altro sindaco, meno piagnone e più capace". Duro commento di Davide D'Alessandro al dibattito politico innescato dalle polemiche sui fondi regionali persi dal Comune di Vasto.

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale attacca: "Francesco Menna buca clamorosamente l'appuntamento con i fondi utili per Vasto, pasticcia con le carte, impedisce alla città di usufruire di diversi milioni di euro per conclamata incapacità amministrativa ma, non potendo trovare alcuna giustificazione valida, fa la vittima, si sente accerchiato e reagisce scompostamente.

Se Sabrina Bocchino, il M5S e Sandra Notaro si lamentano del suo operato (quest'ultima affiggendo per Vasto anche un manifesto che inchioda il sindaco alla sua responsabilità con numeri inoppugnabili), Menna si sente denigrato e invita tutti a lavorare per Vasto. Dimentica che, grazie al lavoro dei consiglieri della Lega, Bocchino e Marcovecchio, Vasto sta ottenendo dalla Regione Abruzzo quanto merita.

Tutto ciò che non arriva è per manifesta improvvisazione del primo cittadino. Vasto - conclude D'Alessandro - la si può danneggiare in tanti modi, ma non ottenere i finanziamenti per clamorosi errori è davvero inaccettabile".