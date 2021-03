Centro odontoiatrico Eliseo: l’innovazione per un sorriso migliore

Ottavo appuntamento con l’Openday di ortodonzia estetica nello studio di San Salvo del Centro Odontoiatrico Eliseo.

Il 25 marzo nello studio in via Sandro Pertini, verranno presentati i trattamenti con gli apparecchi invisibili, scelti da coloro che desiderano sottoporsi ad un trattamento ortodontico all’avanguardia, efficace e, soprattutto, invisibile. Ad accogliervi ci sarà un team di professionisti di elevata preparazione che presenterà le tecnologie più avanzate per ottenere il sorriso che avete sempre desiderato con un trattamento indolore ed efficace.

"Il disallineamento dei denti, sia nei bambini che negli adulti, può portare a problemi estetici e funzionali”, spiega il dottor Andrea Eliseo, specialista in ortodonzia Docente e relatore in Master e Corsi di perfezionamento Universitari, oltre che speaker in congressi Nazionali e Internazionali. Il dottor Eliseo peraltro è autore del libro sulle problematiche ortodontiche per la casa editrice Martina Edizioni, un volume uscito a vennaio che sta avendo grande successo tra i testi odontoiatrici.

“Il trattamento con gli allineatori invisibili risponde ad una sempre più diffusa esigenza di cure ortodontiche non invasive senza l’utilizzo di apparecchiature antiestetiche (le classiche stelline)". Questo metodo si rivela molto utile “anche per quei pazienti che, per la mancanza di una contenzione post-trattamento ortodontico si trovano in situazione di recidiva ma che mai rimetterebbero le classiche stelline”.

L’open day è anche l’occasione per scoprire tutti i servizi del Centro Odontoiatrico Eliseo. “Lavoriamo ricercando tecnologie sempre più moderne, abbinando metodologie classiche a quelle più innovative. Nei nostri centri eseguiamo diagnosi precoci e piani terapeutici attraverso l'utilizzo di apparecchiature all'avanguardia come Tac 3D e sistematiche Laser garantendo terapie meno invasive e più efficaci. Nei nostri studi inoltre minimizziamo quanto più la classica paura del dentista lavorando sia in tenera età che con pazienti più adulti con sistemi di sedazione cosciente che permettono al paziente di rilassarsi in poltrona e di avere un piacevole ricordo della seduta dal dentista”. Il Centro Odontoiatrico Eliseo è in costante evoluzione, con un team di professionisti altamente qualificati e nuove tecnologie. Tra gli ultimi arrivi in termini di macchinari c’è lo scanner 3D, che permette di realizzare impronte dentali digitali senza l’utilizzo delle classiche paste da impronta garantendo un confort maggiore per il paziente.

Per poter partecipare all’openday, avere una visita ortodontica con il dottor Andrea Eliseo e scoprire tutti i benefici dell’ortodonzia invisibile occorre prenotarsi al numero 389.4856800.

Centro Odontoiatrico Eliseo

Via Sandro Pertini - San Salvo

www.studioeliseo.it

telefono - 3894856800

Segui su facebook : Centro Odontoiatrico Eliseo









informazione pubblicitaria