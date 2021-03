"No alle ruspe sulle zone dunali di Vasto Marina: lì vivono specie ormai rare e nidifica il fratino"

No alle ruspe sull'area dunale di Vasto Marina. La pulizia non va fatta con i mezzi pesanti, secondo il Gruppo fratino Vasto e la Stazione ornitologica abruzzese.

Le due associazioni ambientaliste hanno scattato delle foto sulla spiaggia "della Riserva e Zona speciale di conservazione europea delle Dune di Vasto", che "vede interventi pesanti e insostenibili, svolti non sappiamo bene da chi e con quali autorizzazioni. Il tutto in pieno ambiente di potenziale nidificazione del fratino e in cui vivono innumerevoli altre specie animali sempre più rare".

Secondo Gruppo fratino e Soa, il Comune non tutela abbastanza il paesaggio dunale: "Per salvaguardare la biodiversità non basta certo mettere una staccionata dulla duna e poi permettere che davanti ad essa accada qualsiasi cosa". Di qui l'auspicio "che il Comune di Vasto e le due associazioni, Wwf e Legambiente, che gestiscono l'area per conto dell'amministrazione, chiariscano cosa intendono fare nel concreto per conservare adeguatamente la biodiversità di questo sito così speciale".